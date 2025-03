SuperLiga: Bogdan Lobonț, fost portar la Dinamo și Rapid, spune cine e favorită la câștigarea titlului: „Are cel mai echilibrat lot”

Bogdan Lobonț, director tehnic al echipei CSM Olimpia Satu Mare, consideră că FCSB este favorită la câștigarea titlului de campioană a României.

Fostul portar al naționalei României, care a trecut pe la Dinamo și Rapid (a fost și antrenor interimar și secund al „giuleeștenilor”), susține că FCSB are cel mai echilibrat lot și poate obține al doilea titlu consecutiv, în ciuda problemelor cu care se confruntă din cauza accidentărilor.

Bogdan Lobonț: „FCSB are prima șansă, are cel mai echilibrat lot”

„Toate cele 6 au şanse reale să câştige campionatul. Diferenţa e mică între prima şi ultima clasată. Sunt mai mulţi factori care influenţează în aceste momente câştigarea campionatului.

Cred că FCSB are prima şansă. FCSB are cel mai echilibrat lot în ceea ce priveşte vârsta şi experienţa pe compartimente.

Dinamo vine tare din spate, cu entuziasm. Aici un plus mare îl are efortul pe care l-a făcut Andrei Nicolescu în tot ceea ce a făcut în ultimul an şi jumătate la club. Cei de la Dinamo au întâlnit dificultăţi majore. E un lucru îmbucurător şi de apreciat ce a făcut el acolo.

Într-adevăr, Steaua… sau FCSB, ca să nu avem probleme (n.r. – râde), are cel mai echilibrat lot. Are ceva probleme cu accidentările, dar e normal ţinând cont de numărul mare de meciuri pe care le-a disputat până în acest moment”, a declarat Bogdan Lobonţ, citat de primasport.ro.

Prima poziție în SuperLiga este ocupată de CFR Cluj (30 de puncte), iar podiumul este completat de Universitatea Craiova și FCSB (câte 29). Urmează Dinamo, Universitatea Cluj (câte 26) și Rapid (24).