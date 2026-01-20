SuperLiga: Campioana României are oficial un nou mijlocaș

Steag al fanilor FCSB la un meci disputat cu Aberdeen pe Arena Națională în 28 august 2025. Credit: Theo Niculae / ARCHITHEO STUDIO S.R.L. / Profimedia

Ofri Arad este oficial jucătorul formaţiei FCSB, potrivit News.ro. Internaţionalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat contractul cu echipa campioană a României.

Mijlocaşul care are în palmares trei titluri de campion al Israelului, cu Maccabi Haifa şi două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15.

Acesta va efectua, marţi, primul antrenament alături de noii săi colegi.