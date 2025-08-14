SuperLiga: Ce meciuri se dispută în a șasea etapă

Duelul Rapid – FCSB se va disputa duminică, 17 august, de la 21.30 pe Arena Națională.

Potrivit programului anunțat de Liga Profesionistă de Fotbal, primele partide care vor avea loc în etapa a 6-a Superligii vor începe vineri.

Programul etapei a șasea:

Vineri, 15 august

Ora 19.00 Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti

Ora 21.30 Dinamo – UTA Arad

Sâmbătă, 16 august

Ora 21.30 Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt

Duminică, 17 august

Ora 16.00 Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova

Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Botoşani

Ora 21.30 Rapid – FCSB

Luni, 18 august

Ora 19.00 FC Argeş – Oţelul Galaţi

Ora 21.30 Farul Constanţa – Universitatea Cluj.

Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport şi Digi Sport, notează Radio România Constanța.

