SuperLiga: Ce șanse mai are FCSB să câștige titlul? Cine e marea favorită? Statisticienii au calculat

FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 0-2, în etapa a 7-a în SuperLiga României. Roș-albaștrii se află astfel la un nou început dezamăgitor de sezon, scrie DigiSport.ro.

În partea opusă, Universitatea Craiova are cel mai bun început din istorie. Oltenii sunt lideri după 7 etape, cu 19 puncte. Șase victorii și un egal a înregistrat trupa lui Mirel Rădoi.

După primele 7 etape din campionat, statisticienii au calculat șansele echipelor din SuperLiga de a câștiga titlul. Concluzia: Universitatea Craiova este marea favorită.

Oltenii au 57% șanse de a cuceri titlul. În ciuda startului slab, FCSB este văzută cu șansa a doua de a ridica trofeul. 14% șanse au roș-albaștrii de a-și adjudeca al treilea titlu consecutiv. Pe locul 3 vine Rapidul, cu 11% șanse. CFR Cluj este abia pe 4, cu 10% șanse, în timp cu Universitatea Cluj este pe 5, cu 3% șanse.