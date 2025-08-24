SuperLiga: CFR Cluj are oficial un nou antrenor

Clubul din Gruia a anunțat oficial, sâmbătă, că noul antrenor al echipei este italianul Andrea Mandorlini.

Pentru Mandorlini nu este primul mandat la CFR Cluj, alături de care a reușit eventul în 2010. Tehnicianul italian i-a pregătit pe ardeleni și între iunie 2023 și ianuarie 2024.

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini! CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal. În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru”, au declarat reprezentanții lui CFR Cluj, duminică, într-o postare pe Facebook.

Mandorlini l-a înlocuit la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat în această săptămână după eșecul categoric din Suedia, 7-2 cu Hacken, din prima manșă a playoff-ului pentru calificarea în faza principală din Conference League.

„Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre. Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, au conchis reprezentanții lui CFR Cluj.