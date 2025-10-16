SuperLiga: CFR Cluj, egalată de Csikszereda în minutul 90+9. Decizii controversate ale arbitrului George Găman

Csikszereda a obținut in extremis o remiză împotriva echipei CFR Cluj, scor 2-2, într-un meci restant din etapa cu numărul 5 din SuperLiga.

Csikszereda – CFR Cluj 2-2

Echipa din Gruia a deschs scorul în minutul 17, când Louis Munteanu i-a pasat excelent lui Cordea, iar acesta a împins mingea în poartă. Gazdele au egalat în minutul 34, când Eppel a înscris cu o lovitură de cap. Golul a fost validat cu ajutorul sistemului VAR.

Intrat pe teren în minutul 69, Slimani a avut nevoie de doar două minute pentru a marca. Algerianul a primit mingea de la Emerllahu și l-a învins pe Pap.

În minutul 86, Jebari a centrat, Hindrich a ieșit din poartă încercând să intervină și a scăpat mingea din mâini după ce a căzut peste Eppel. Balonul a ajuns la Hegedus, acesta l-a trimis în plasă, însă golul nu a fost validat. Arbitrul George Găman oprise jocul pentru fault în atac.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+9, când Paszka a egalat pentru Csikszereda dintr-un penalty acordat după ce Matei Ilie și Biliboc s-au duelat pentru balon cu Bakos.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 13 puncte și a urcat pe locul 11 în clasament. De cealaltă parte, Csikszereda ocupă locul 15, cu 9 puncte.

