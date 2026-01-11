SuperLiga: CFR Cluj l-a achiziționat pe fundașul bosniac Ilija Masic

Echipa de fotbal CFR Cluj l-a achiziționat pe fundașul bosniac Ilija Masic, a anunțat clubul, duminică, pa site-ul său oficial.



În vârstă de 26 de ani și având o înălțime impresionantă de 1,93 m, Ilija Masic evoluează pe postul de fundaș central. Acesta a fost format de Siroki Brijeg (Bosnia-Herțegovina) și a mai jucat la echipa croată Lokomotiva Zagreb, scrie Agerpres.



În ultimele două sezoane, a evoluat pentru formația bosniacă Zrinjski Mostar, alături de care a câștigat campionatul, Supercupa Bosniei și a reușit calificarea în actualul sezon al Conference League, în care a fost integralist în patru partide din faza ligii.



Acesta este al doilea transfer al clujenilor, după atacantul suedez Alibek Aliev (Oesters IF).



CFR s-a despărțit de cinci jucători în această iarnă, kosovarul Lindon Emerllahu (Polisia Jitomir/Ucraina), Louis Munteanu (DC United/SUA), francezii Marcus Coco, Kurt Zouma și mijlocașul Ciprian Deac (toți trei contracte reziliate).