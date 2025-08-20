SuperLiga: Jucătorul care îl egalează pe Florin Tănase și devine cel mai bine plătit de la FCSB

În vârstă de 30 de ani, Mamadou Thiam a semnat cu FCSB. Concret, FCSB l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, în timp ce Mamadou Thiam urmează să ajungă la campioana României, relatează DigiSport.ro.

Mamadou Thiam este noul fotbalist al FCSB-ului. Senegalezul va semna un contract de un an cu campioana României, iar roș-albaștrii au opțiunea unei prelungiri cu încă doi ani.

Pentru aducerea lui Thiam, Gigi Becali a plătit 50.000 de euro, plus cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj.

„Da, l-am luat pe Thiam. Am plătit 50.000 de euro, plus Andrei Gheorghiță. Va semna pe un an, plus opțiune de prelungire din partea noastră pentru încă doi ani”, a spus Becali pentru Digi Sport.

Mamadou Thiam este o țintă mai veche a lui Gigi Becali. Pentru a-l convinge să vină în sfârșit la FCSB, afaceristul din Pipera a băgat mâna adânc în buzunare și i-a propus senegalezului unul dintre cele mai mari salarii din lot.

Concret, Thiam va încasa 30.000 de euro lunar, adică 360.000 de euro anual. Africanul îi va depăși în topul salariilor de la FCSB pe Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Denis Alibec.

Celălalt fotbalist care primește la fel de mult din partea lui Gigi Becali este Florin Tănase, tot cu 360.000 de euro pe an.