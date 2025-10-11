SuperLiga: Concluziile lui Costel Gâlcă după primele 12 etape. Antrenorul Rapidului e mulțumit de atitudine, dar mai vrea ceva

Costel Gâlcă (53 de ani) a fost adus la Rapid în această vară și după primele 12 etape i-a dus pe giuleșteni pe locul secund în SuperLiga, notează Digisport.

În cele 4 luni petrecute, Costel Gâlcă a bifat 7 victorii, 4 remize și o înfrângere, cea cu Hermannstadt din Giulești, 1-2.

Într-un interviu acordat jurnalistului Digi Sport Bogdan Pop, Costel Gâlcă a tras concluziile după primele 4 luni pe banca Rapidului și a spus de ce mai are nevoie echipa sa: constanță în apărare și atac.

”Rapid face pași importanți pentru un club de top din România. Avem o infrastructură foarte bună. Urmează pentru viitor să mai construiască o clădire aici, lângă terenuri și din punctul meu de vedere va fi unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Bineînțeles, trebuie câștigat un trofeu în acest sezon. Am spus-o de multe ori că sunt mulțumit de atitudine, de multe momente de joc dar mai avem nevoie de constanță, atât în apărare cât și în atac.

Mă asteptam să fim acolo sus, dar îmi doresc să fi avut mai multe puncte. Suntem într-o poziție care ne dă posibilitatea să ne batem la primele locuri.”, a spus Costel Gâlcă.