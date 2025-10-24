SuperLiga: Csikszereda – Petrolul Ploieşti s-a încheiat la egalitate, 1-1
FK Csikszereda a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-1), vineri seară, la Miercurea Ciuc, în prima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres.
Oaspeții au deschis scorul prin Adrian Chică-Roșă (13 – penalty), după un henț comis de Bence Vegh.
Ciucanii au egalat prin Marton Eppel (41), după ce portarul Raul Bălbărău a scăpat mingea la centrarea lui Anderson Ceara.
Ploieștenii au avut două ocazii mare de a se desprinde, dar Tomi Jyry (22) a ratat din fața porții, iar șutul lui Chică-Roșă (30) a fost apărat de portarul Eduard Pap. Ricardinho a expediat și el un șut periculos (32), respins de Pap.
Gazdele puteau marca golul victoriei pe final, dar Balint Szabo (68) a șutat puțin peste poartă, iar Szabolcs Szalay (90) a ratat un penalty, șutând în bară. Tot Szalay obținuse lovitura de pedeapsă, după ce fusese faultat de Alexandru Mateiu.
Petrolul a terminat meciul în inferioritate, Yohan Roche primind două cartonașe galbene pentru proteste, înainte și după executarea penalty-ului.
FK Csikszereda a ajuns la opt partide consecutive fără înfrângere în campionat, două victorii și șase egaluri. Petrolul venea după două victorii.
Cele două echipe sunt vecine în clasament, ambele cu câte 13 puncte, Petrolul e pe 13, iar Csikszereda pe 14, notează News.ro.
Au evoluat echipele:
- CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (S. Szilagyi 85), Veres – Anderson Ceara (Dusinszki 75), Bodo (Bakos 46), Jebari (B. Szabo 61) – Eppel (Szalay 75). ANTRENOR: Robert Ilyeş
- PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho, P. Papp, Roche – Jyry (M. Dulca 90+4), Mateiu, Dongmo, Sălceanu – D. Radu (Tolea 65), Doukansy (Onguene 65) – Chică-Roşă (Doumtsios 44). ANTRENOR: Eugen Neagoe
- Cartonaşe galbene: Eppel 19, Y. Roche 88 / Cartonaş roşu: Yohan Roche (Petrolul) min. 90+1
- Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei / Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Stelian Slabu