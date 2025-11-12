SuperLiga: Cu ce amendă s-a ales FC Rapid, după incidentele provocate de fanii giuleștenilor la Craiova

Clubul FC Rapid a fost sancționat miercuri de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) cu o penalitate sportivă în valoare de 16.875 lei în urma incidentelor provocate de suporterii săi la meciul din deplasare cu Universitatea Craiova, din etapa a 15-a a Superligii.

„Universitatea Craiova vs. FC Rapid – Incidente – În temeiul art. 82.2 și 3.a și c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 16.875 lei”, precizează soluția comisiei, publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), potrivit Agerpres.