SuperLiga: Devenit indezirabil la Rapid, Baroan a devenit o variantă pentru o rivală / „Sută la sută e opţiune”

Anunţat să-şi caute echipă, nemaifiind o soluţie pentru Rapid, Antoine Baroan (25 de ani) ar putea rămâne în Superliga, scrie Orange Sport.

Atacantul francez este pe placul unui antrenor din Superliga, chiar dacă n-a reuşit să se impună la Rapid. Constantin Gâlcă l-a exclus din lot după anumite acte de indisciplină, însă nici randamentul său nu a fost cel scontat, astfel că plecarea de la Rapid e iminentă.

Antoine Baroan, transfer pe axa Rapid – Dinamo?

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost întrebat dacă Baroan ar putea fi o variantă pentru „câini”, care caută atacant.

Zeljko Kopic a mai lucrat cu Baroan în trecut şi-l cunoaşte foarte bine, iar Nicolescu a anunţat că în mod cert antrenorul croat l-ar dori pe francez. Rămâne de văzut, însă, dacă Dinamo va avansa pe această pistă, ţinând cont şi de planurile de viitor ale lui Baroan.

„Pentru Kopic sută la sută e opţiune. Nu ştim care-s condiţiile. Nu ştim ce-şi doreşte Baroan, a venit în campionatul din România pentru a se relansa, probabil. Nu este exclusă varianta. Pentru Kopic este o variantă, îi ştie stilul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Antoine Baroan a strâns 15 meciuri (622 de minute) în toate competiţiile sezonului la Rapid, două goluri şi o pasă decisivă.