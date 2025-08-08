SuperLiga: Dinamo, victorie chinuită cu Metaloglobus – Gol spectaculos al nou-promovatei, anulat de VAR

Dinamo București a învins nou-promovata Metaloglobus, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a cincea din SuperLiga.

Metaloglobus – Dinamo 0-1

Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a încercat să blocheze un șut de la distanță al lui Cîrjan, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, iar balonul a ajuns în poartă.

Cîrjan a fost aproape de golul doi în mnutul 30, când a nimerit bara transversală cu un șut puternic de la marginea careului.

Intrat pe teren la începutul reprzei secunde, Ubbink l-a învins pe Epassy cu o execuție în forță de la aproximativ 20 de metri, însă reușita a fost anulată pentru un fault comis de un coechipier, în prealabil, asupra lui Musi.

Grație acestui succes, Dinamo a acumulat 8 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne cu un singur punct și e penultima în clasament.

Au evoluat echipele: