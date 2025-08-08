SuperLiga: Dinamo, victorie chinuită cu Metaloglobus – Gol spectaculos al nou-promovatei, anulat de VAR
Dinamo București a învins nou-promovata Metaloglobus, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, la Clinceni, în etapa a cincea din SuperLiga.
Metaloglobus – Dinamo 0-1
Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a încercat să blocheze un șut de la distanță al lui Cîrjan, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, iar balonul a ajuns în poartă.
Cîrjan a fost aproape de golul doi în mnutul 30, când a nimerit bara transversală cu un șut puternic de la marginea careului.
Intrat pe teren la începutul reprzei secunde, Ubbink l-a învins pe Epassy cu o execuție în forță de la aproximativ 20 de metri, însă reușita a fost anulată pentru un fault comis de un coechipier, în prealabil, asupra lui Musi.
Grație acestui succes, Dinamo a acumulat 8 puncte și a urcat pe locul 5 în clasament. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne cu un singur punct și e penultima în clasament.
Au evoluat echipele:
- Metaloglobus: Gavrilaș – Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio – D. Irimia (Sîrbu ’76), B. Moreira (Sabater ’46), Morais, Zakir (Ely Fernandes ’64) – Huiban (Abbey ’76), A. Irimia (Ubbink ’46). Antrenor: Mihai Teja
- Dinamo: Epassy – Ikoko (Tabuncic ’86), Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Kyriakou (C. Mihai ’59) – D. Armstrong (Perica ’81), Al. Pop (Karamoko ’59), Musi (Milanov ’81). Antrenor: Zeljko Kopic.