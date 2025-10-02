SuperLiga: „E o enigmă cum rezistă la FCSB”. Semn de întrebare privind un fotbalist căzut în dizgrația lui Becali

David Kiki (31 de ani) a fost titular în victoria cu Go Ahead Eagles (1-0), dar prestaţia sa nu l-a mulţumit pe patronul Becali. A fost schimbat la pauză cu Radunovic.

Fotbalistul din Benin se află de mai mult timp pe lista neagră a FCSB, unde a devenit doar o variantă de back-up! Bogdan Cosmescu s-a arătat mirat de faptul că fotbalistul încă rezistă la roş-albaştrii având în vedere evoluţia lui din ultima perioadă, scrie Orange Sport.

”Eu nu mai ştiu care mai e primul 11 la FCSB… Cine e titular pe stânga? Că Radunovic e accidentat, deci a ajuns să fie titular Pantea pe postul de fundaş stânga, e nostim. Să ajungă el titular acolo..

Kiki a jucat slab nu ştiu cum de a rezistat atât de mult în lot. Au ieşit din lot Băluţă, Ştefănescu, oameni care mi se păreau mai utili şi mai prezenţi. E de ceva timp deja… e o enigmă cum rezistă la FCSB”, a declarat Cosmescu la Prima Sport.

La FCSB, Kiki a jucat de numai 14 ori din vara anului trecut şi până acum, fără să înscrie vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă.

Este limpede că fundaşul nici nu se mai află în planurile lui Becali de ceva timp. Patronul ar vrea să renunţe la el, dar situaţia nu e chiar simplă.

Motivul? David Kiki mai are contract cu FCSB până în 2027 şi nu îşi doreşte să plece de la club, unde câştigă chiar bine având un salariu de 15.000 de euro pe lună + bonusuri.