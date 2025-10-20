SuperLiga: E oficial: Cristi Balaj nu mai este preşedintele clubului CFR Cluj

Cristi Balaj și Marius Bilașco asistă la meciul de fotbal dintre Rapid București și CFR Cluj, desfășurat pe Arena Giulești din București, pe 25 septembrie 2023. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Clubul CFR 1907 Cluj şi preşedintele Cristian Balaj au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării, a anunţat luni clubul clujean.

Venit în Gruia în toamna anului 2021, fostul arbitru Cristian Balaj a câştigat din postura de conducător al clubului CFR Cluj un titlu de campion şi o Cupă a României, notează News.ro.

„Îi mulţumim, pe această cale, pentru dedicarea şi seriozitatea cu care şi-a desfăşurat mereu activitatea şi îi dorim mult succes în continuare”, a precizat CFR Cluj.

Cristi Balaj (54 de ani) a anunțat încă de săptămâna trecută că nu va mai fi președintele clubului de fotbal CFR Cluj și că decizia urmează să fie oficializată în zilele următoare. „Ruptura” a fost confirmată atunci și de Ioan Varga, finanțatorul grupării din Gruia.