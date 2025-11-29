SuperLiga: Elias Charalambous a vorbit despre Ngezana, înainte de meciul cu Farul: „Nu e corect!”

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana, fundaș central care a comis mai multe gafe în ultimele partide.

Camerunezul a greșit decisiv la golul prin care Steaua Roșie Belgrad s-a impus în fața campioanei României în faza principală din Europa League. Întrebat dacă Ngezana va fi fost scos din primul „11” pentru meciul cu Farul, Charalambous a comentat situația acestuia.

„Are niște oboseală acumulată, dar e normal. Joacă de doi ani meci de meci. E normal să simți o oboseală la un moment dat. Mai avem o zi, vom vedea. Cine va fi mai odihnit va juca mâine.

Nu trebuie să punem toată presiunea sau toată vina pe Ngezana. Când echipa nu merge bine, în primul rând eu sunt de vină. Pe mine trebuie să dați vina, nu pe Ngezana. Eu sunt vinovatul! Nu mai vorbiți doar de Ngezana, nu e corect să-l punem la zid.

Ngezana mi-a spus că se simte obosit, dar nu știu de unde aveți alte informații, pentru că eu am vorbit personal cu el. Dacă eu vorbesc cu un jucător și apoi apare în presă, e o problemă, cu siguranță”, a declarat Charalambous la conferința de presă, potrivit digisport.ro.

Farul Constanța – FCSB va avea loc duminică, de la ora 20:30. Gazdele ocupă locul 6, ultimul de play-off, cu 26 de puncte, în timp ce campioana en-titre se află pe 10, cu 21 de puncte.

.