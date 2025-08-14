SuperLiga: Farul Constanța a transferat un fotbalist de la Universitatea Craiova

Atacantul Jovan Markovic (24 de ani) a fost transferat de Farul Constanța de la Universitatea Craiova.

Împrumutat în sezonul precedent la Oțelul Galați, Markovic a revenit în Bănie, însă a adunat doar câteva minute sub comanda lui Mirel Rădoi.

Jovan Markovic, transferat de Farul Constanța

„Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive”, a anunțat clubul din Constanța.

Markovic are o cotă de piață de 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.