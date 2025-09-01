SuperLiga: Farul Constanța, victorie cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 8 etape
Farul Constanța a învins echipa Petrolul Ploiești, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 8 din SuperLiga.
Farul Constanța – Petrolul Ploiești 2-1
Echipa antrenată de Ianis Zicu a deschis scorul în minutul 29, după o fază la care Maftei a centrat în fața porții, iar Tănasă a înscris cu un șut fără preluare.
Golul egalizator a venit după doar cinci minute: Petrolul a pornit pe contraatac, Grozav în careu din flancul stâng, iar Chică-Roșă l-a învins pe Buzbuchi cu un șut cu latul la colțul scurt.
Scorul final a fost stabilit în minutul 85, când Dongmo l-a faultat în careu pe Sima, iar Larie a punctat din penalty.
Grație acestui succes, Farul a acumulat 13 puncte și a urcat pe locul 6 în clasament. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu doar 6 puncte și ocupă locul 12.
Au evoluat echipele:
- Farul: Buzbuchi – Maftei (Sîrbu ’40), Larie, Ţîru (Dican ’46), Ganea – Vînă (Iancu ’81), Ramalho, Radaslavescu (Pellegrini ’61) – Sima, Işfan (Markovic ’46), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu
- Petrolul: Bălbărău (Krell ’46) – Ricardinho (Guilherme ’46), Papp, Prce, Sălceanu (Paraschiv ’90) – Doukansy, Dongmo – Tolea (Ludewig ’69), Jyry, Grozav – Chică-Roşă (Doumtsios ’69). Antrenor: Liviu Ciobotariu.
SuperLiga, clasamentul după 8 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Universitatea Craiova
|17-9
|20
|2. Rapid București
|14-6
|18
|3. Dinamo București
|12-8
|15
|4. FC Argeș
|13-10
|15
|5. FC Botoșani
|16-9
|13
|6. Farul Constanța
|11-10
|13
|7. UTA Arad
|11-10
|13
|8. Universitatea Cluj
|11-8
|12
|9. Unirea Slobozia
|11-10
|11
|10. Oțelul Galați
|10-9
|10
|11. FC Hermannstadt
|7-10
|7
|12. Petrolul Ploiești
|7-9
|6
|13. FCSB
|10-14
|6
|14. CFR Cluj
|11-16
|6 (-1 meci)
|15. Csikszereda
|7-19
|2 (-1 meci)
|16. Metaloglobus
|7-18
|1