SuperLiga: Farul Constanța, victorie cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 8 etape

Farul Constanța a învins echipa Petrolul Ploiești, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 8 din SuperLiga.

Farul Constanța – Petrolul Ploiești 2-1

Echipa antrenată de Ianis Zicu a deschis scorul în minutul 29, după o fază la care Maftei a centrat în fața porții, iar Tănasă a înscris cu un șut fără preluare.

Golul egalizator a venit după doar cinci minute: Petrolul a pornit pe contraatac, Grozav în careu din flancul stâng, iar Chică-Roșă l-a învins pe Buzbuchi cu un șut cu latul la colțul scurt.

Scorul final a fost stabilit în minutul 85, când Dongmo l-a faultat în careu pe Sima, iar Larie a punctat din penalty.

Grație acestui succes, Farul a acumulat 13 puncte și a urcat pe locul 6 în clasament. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu doar 6 puncte și ocupă locul 12.

Au evoluat echipele:

Farul: Buzbuchi – Maftei (Sîrbu ’40), Larie, Ţîru (Dican ’46), Ganea – Vînă (Iancu ’81), Ramalho, Radaslavescu (Pellegrini ’61) – Sima, Işfan (Markovic ’46), R. Tănasă. Antrenor : Ianis Zicu

Petrolul: Bălbărău (Krell '46) – Ricardinho (Guilherme '46), Papp, Prce, Sălceanu (Paraschiv '90) – Doukansy, Dongmo – Tolea (Ludewig '69), Jyry, Grozav – Chică-Roşă (Doumtsios '69). Antrenor: Liviu Ciobotariu.

SuperLiga, clasamentul după 8 etape