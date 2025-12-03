SuperLiga: FC Argeș a prins curaj: „Ne vom bate pentru cupele europene”
Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, susține că obiectivul grupării piteștene este clasarea pe un loc care să permită participarea în sezonul următor al competițiilor europene.
Nou-promovata FC Argeș a impresionat în acest sezon și se află pe locul 5 în SuperLiga, cu 30 de puncte după 18 etape. În precedenta rundă s-a impus cu 3-0 în fața celor de la CFR Cluj, iar în Cupa României a câștigat cu 2-1 în fața Rapidului.
„Dacă ne va ajuta Dumnezeu să intrăm în play-off, să țineți minte, FC Argeș se va bate pentru cupele europene. Mâine (n.r. joi) avem o întâlnire pentru a discuta despre licența pentru cupele europene. Din punctul meu de vedere, este clar că o să o avem. Trebuie să facem eforturi pentru a avea licența.
Vom vedea unde vom juca în cupele europene, pe ce stadion. Important este să ajungem în play-off. Pentru Argeș va fi mai greu să intre în play-off decât să joace în cupele europene. În momentul de față, nu. Nu luăm în calcul să jucăm la Târgoviște. Ați văzut cum arată gazonul la Mioveni. S-au făcut eforturi ca noi să avem cele mai bune condiții la Mioveni.
Rămân la părerea că orice echipă va rămâne în play-out se va lupta să evite retrogradarea, indiferent de numele ei”, a spus Dani Coman, potrivit digisport.ro.
Pentru echipa antrenată de Bogdan Andone urmează meciul cu Csikszereda, la Miercurea Ciuc, programat pe 6 decembrie, de la ora 17:00.