SuperLiga: FC Argeș – Dinamo București s-a încheiat 1-1

Echipa FC Argeș a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-1), vineri seară, la Mioveni, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres.

Dinamo a deschis scorul prin fundașul togolez Kennedy Boateng (35), după un corner executat de scoțianul Daniel Armstrong.

Piteștenii au egalat repede, prin ex-dinamovistul Robert Moldoveanu (40), al cărui șut a fost deviat de israelianul Nikita Stoinov.

Dinamo are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri și un eșec.

FC Argeș este la al treilea meci consecutiv fără victorie, un eșec și două egaluri.