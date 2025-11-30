SuperLiga: FC Botoșani câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă din nou pe locul 2

FC Botoșani s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a 18-a din SuperLiga.

Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1

Unicul gol al partidei a fost marcat de Sebastian Mailat, în minutul 9.

Grație acestui succes, al zecelea din acest sezon, echipa antrenată de Leo Grozavu a acumulat 36 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, poziție pe care începuse etapa.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a suferit a șaptea înfrângere consecutivă și ocupă locul 12, cu 18 puncte.

Au evoluat echipele: