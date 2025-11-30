SuperLiga: FC Botoșani câștigă meciul cu Unirea Slobozia și urcă din nou pe locul 2
FC Botoșani s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a 18-a din SuperLiga.
Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1
Unicul gol al partidei a fost marcat de Sebastian Mailat, în minutul 9.
Grație acestui succes, al zecelea din acest sezon, echipa antrenată de Leo Grozavu a acumulat 36 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, poziție pe care începuse etapa.
De cealaltă parte, Unirea Slobozia a suferit a șaptea înfrângere consecutivă și ocupă locul 12, cu 18 puncte.
Au evoluat echipele:
- Unirea Slobozia: Gurău – Safronov (Bărbuț ’76), I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Coadă, Hamdiu (Jeno ’76) – Florescu (Papeau ’46), Purece (Afalna ’67), Dulcea (Dorobanțu ’76) – Espinosa. Antrenor: I. Vlădoiu
- FC Botoșani: Anestis – Friday, Miron, Diaw, Pavlovic – Bordeianu, Petro (Munoz ’90+5) – A. Dumitru (Creț 81), Ongenda (E. Papa ’90+5), Mailat (Bodișteanu ’82) – Dumiter (Mitrov ’90). Antrenor: Leo Grozavu.
INTERVIURILE HotNews.ro