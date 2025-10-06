Sari direct la conținut
SuperLiga: FC Botoşani e noul lider al clasamentului, după o victorie în fața arădenilor de la UTA

HotNews.ro
Bucuria fotbaliștilor de la FC Botoșani dupa un gol marcat în meciul de fotbal cu Metaloglobus București, desfășurat la Clinceni, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa FC Botoşani a învins luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 12-a din campionat, după un meci cu două goluri anulate pentru arădeni, scrie News.ro.

Gazdele au primit penalti încă din minutul 2, după ce George Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Dejan Iliev, iar Mitrov a transformat în minutul 4.

După 7 minute, Costache a egalat pentru oaspeţi, cu un şut din interiorul careului.

În minutul 25 Alin Roman a înscris, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

UTA a mai avut un gol anulat, în minutul 30, la Vali Costache, tot pentru ofsaid, iar gazdele au replicat prin ocazia uriaşă a lui Mitrov, din minutul 48.

Mailat a stabilit scorul final în minutul 73 şi FC Botoşani a obţinut a cincea victorie consecutivă, urcând pe primul loc al clasamentului, cu 25 de puncte.

UTA are 16 puncte şi se află pe locul 8.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş, Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu (Papa 46) – G. Cîmpanu (Mailat 61), Ongenda (Adams Friday 89), Mitrov (Bodişteanu 72) – Dumiter (Kovtalyuk 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Ov. Popescu (Hrezdac 84), Van Durmen – Padula, Alin Roman (Flavius Iacob 83), Vlăsceanu (D. Barbu 65) – V. Costache. ANTRENOR: Adi Mihalcea

Cartonaşe galbene: Charles Petro 16 / D. Iliev 2, Alin Roman 59

Arbitri: Florin Andrei – Mircea Grigoriu, Laszlo Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Bogdan Dumitrache

