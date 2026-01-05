SuperLiga: FC Botoşani s-a reunit şi va efectua un cantonament la Mogoşoaia

Jucătorii FC Botoşani s-au reunit, luni dimineaţă, la Stadionul „Municipal”, plecând spre Mogoşoaia, unde vor efectua cantonamentul centralizat al iernii până pe data de 16 ianuarie, scrie News.ro.

La „Municipal” au fost prezenţi doar localnicii, restul jucătorilor urmând a face joncţiunea cu aceştia la Centrul Naţional de la Mogoşoaia, ora reunirii lotului fiind 19.00.

În toată această perioadă, „roş-alb-albaştrii” vor efectua câte două antrenamente zilnice, excepţie făcând zilele în care vor avea loc jocuri amicale.

Certitudine reprezintă până în acest moment duelul cu Farul, programat duminică, 11 ianuarie, ora 12:00, fiind discuţii avansate pentru un nou amical, o decizie finală în acest sens urmând a fi luată în cel mai scurt timp.

FC Botoşani va debuta oficial în 2026 la Miercurea Ciuc contra celor de la FK Csikszereda. Partida se va disputa duminică, 18 ianuarie, ora 15:30, în cadrul rundei a XXII-a din acest sezon regular al SuperLigii.

Lot FC Botoşani – cantonament Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia

Portari: Ioannis Anestis, Luka Kukic, Şerban Tomache;

Fundaşi: Adams Friday, Narcis Ilaş, George Miron, Riad Suta, Djibril Diaw, Miguel Munoz, Luca Bulină, Alexandru Ţigănaşu, Michael Pavlovic, Răzvan Creţ;

Mijlocaşi: Ştefan Pănoiu, Denis Ştefan, Hervin Ongenda, Aldair Caputa, Charles Petro, Mihai Bordeianu, Enriko Papa, Gabriel David, Andrei Dan Dumitru;

Atacanţi: George Cîmpanu, Zoran Mitrov, Antonio Dumitru, Andrei Dumiter, Enzo Lopez, Mykola Kovtaliuk, George Şorodoc, Sebastian Mailat, Ştefan Bodişteanu, David Ciurel, Codrin Cărăuşu

Antrenor principal: Leo Grozavu.