SuperLiga: FC Hermannstadt anunță că va avea un nou antrenor: „Nu rămâne Vali Negru”

Claudiu Rotar, finanțator al clubului FC Hermannstadt, a anunțat că echipa sibiană va avea un nou antrenor la partida cu Universitatea Craiova, programată duminică, de la ora 20:30.

După despărțirea de Marius Măldărășanu, interimatul a fost asigurat de „secundul” Valentin Negru, însă înfrângerea suferită în fața celor de la U Cluj, scor 0-3, i-a făcut pe conducători să intensifice căutările pentru un înlocuitor.

„Ăsta este fotbalul, nu avem ce să facem. Nu este nimic de comentat. Trebuie să punem antrenor și să mergem mai departe. Încă nu am luat o decizie, zilele acestea urmează. Nu va rămâne Vali Negru interimar, la meciul cu Craiova va fi un nou antrenor”, a spus Rotar, potrivit iamsport.ro.

FC Hermannstadt se află pe locul 15 în clasamentul SuperLigii, penultimul, cu doar 12 puncte după 19 etape. Marius Măldărășanu condusese gruparea din Sibiu în ultimii patru ani și jumătate.