SuperLiga: FCSB a anunţat pe cine a numit în funcţia de director sportiv

FCSB a anunţat, miercuri, numirea fostului dinamovist Florin Cernat în funcţia de director sportiv.

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internaţional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeaşi poziţie la FC Voluntari. FCSB îi urează bun-venit în familia roş-albastră şi să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”, a scrisul clubul pe Facebook.

Florin Cernat s-a despărţit marţi de FC Voluntari, după şapte ani de colaborare.

El și-a încheiat cariera în 2018, de la echipa ilfoveană, alături de care a câștigat și ultimele trofee din activitate: Cupa și Supercupa României.

Fostul mijlocaș a mai obținut trofee la Dinamo București, Dinamo și Hajduk Split. Cernat a avut 14 prezențe la echipa națională.