SuperLiga: FCSB, încă o înfrângere! Campioana pierde la Botoșani și e mai aproape de ultimul loc decât de play-off

FCSB a pierdut pe terenul echipei FC Botoșani, scor 1-3, în primul meci al etapei cu numărul 10 din SuperLiga.

FC Botoșani – FCSB 3-1

Campioana en-titre a României nu-și revine. Față de meciul cu Csikszereda, scor 1-1, Elias Charalambous a făcut cinci schimbări în echipa de start. Și a plecat învinsă din Moldova!

FCSB a deschis scorul în minutul 36, când Thiam a centrat, iar Bîrligea a marcat cu o lovitură de cap din interiorul careului mic.

Gazdele au egalat rapid, în minutul 40, când Mitrov a centrat dintr-o lovitură liberă, iar Dumiter a câștigat un duel cu Baba Alhassan și a împins mingea în poartă.

Trimis pe teren în minutul 67, Kovtalyuk a avut nevoie de doar câteva secunde pentru a marca. A făcut „dubla” în minutul 90+2, după o centrare a lui Ongenda.

Grație acestui succes, echipa lui Leo Grozavu a acumulat 19 puncte și a urcat pe locul 2 în clasament. De cealaltă parte, FCSB rămâne cu doar 7 puncte. Campioana e pe locul 13, la cinci puncte distanță de ultimul loc, ocupat de Metaloglobus, și la șapte de locul 6, ultimul de play-off, ocupat de Unirea Slobozia.

Au evoluat echipele: