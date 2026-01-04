SuperLiga: FCSB pleacă în cantonament în Turcia, unde va juca și un meci amical

FCSB va pleca duminică, 4 ianuarie, în Turcia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire, anunță pagina de Facebook a echipei campioane din SuperLiga.

Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș.

Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena.

Beșiktaș este pe locul cinci la jumătatea campionatului din Turcia.