SuperLiga: Finanțatorul UTA Arad neagă dificultățile financiare, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA

Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, neagă că ar exista probleme financiare la echipă, deși mai mulți fotbaliști au reclamat clubul la FIFA pentru faptul că nu și-au primit salariile pe anul 2025, scrie miercuri Golazo.ro.

UTA Arad se află pe locul șapte în clasament, cu 15 puncte strânse după cele 10 etape disputate. Cu toate acestea, situația financiară a clubului, aflat în concordat preventiv, rămâne incertă.

Meszar a afirmat că echipa nu riscă să fie depunctată din cauza problemelor financiare.

„Nu avem niciun fel de probleme, vă spun sincer. Suntem departe de executare sau depunctare. Există litigii unde sumele sunt discutabile. Nu avem niciun stres în momentul de față. UTA nu poate păți nimic, nu este o situație nouă. Este o situație permanentă pentru toate cluburile de la nivel mondial. Trebuie să-ți plătești datoriile. Sumele din cazul acelor jucători nu sunt unele fixe. Fotbaliștii cer anumiți bani, noi oferim altceva. Domnul Răzvan Zăvăleanu (n.r. – reprezentantul firmei belgiene RTZ & Partners SPRL) se ocupă de situație”, a spus Meszar, conform digisport.ro.

Peste zece foști jucători ai arădenilor au reclamat la FIFA faptul că nu și-au primit salariile în 2025, unii dintre ei susținând că așteaptă sume restante pe cinci luni, plus bonusuri aferente sezonului trecut.