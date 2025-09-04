SuperLiga: Fiul lui Gică Popescu, împrumutat de Farul până la finalul sezonului. La ce echipă a ajuns

Farul Constanţa şi CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formaţia bucureşteană până la finalul sezonului 2025-2026.

El va juca astfel, până la finalul sezonului în curs, la CSA Steaua, în Liga 2.

Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în SuperLiga în iulie 2021, în partida Farul Constanţa – Gaz Metan Mediaş, iar până în prezent evoluase pentru Farul în 40 de partide.

Este fost internaţional de juniori U15, U16 şi U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanţa în sezonul 2022-2023.

Nicolas Popescu este fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu.