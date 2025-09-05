SuperLiga: Foști jucători de la Chelsea, propuși „obsesiv” la FCSB: „Ce motivație să aibă?”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a dezvăluit că Victor Moses (34 de ani) și Tiemoue Bakayoko (31 de ani), foști jucători importanți la Chelsea, i-au fost propuși campioanei en-titre a României.

Mărturisirea oficialului FCSB vine după ce rivala CFR Cluj l-a transferat pe fundașul central Kurt Zouma (30 de ani), care a disputat 151 de meciuri în tricoul grupării din Premier League.

Victor Moses și Tiemoue Bakayoko, „propuși obsesiv” la FCSB

„Ni se propune obsesiv Victor Moses, care a jucat la Chelsea. Nu e foarte bătrân. Mi-au fost propuse niște nume de nu vă puteți imagina. Mă înjură toată lumea că nu l-am luat pe Zouma! Noi avem altă politică.

L-am avut propus în ultima vreme pe Tiemoue Bakayoko, care a jucat la Chelsea titular, la Monaco, la AC Milan, și a ajuns la PAOK. Acolo nu juca. Ce motivație are el când coboară treaptă după treaptă? Noi suntem sub PAOK, clar, chiar dacă i-am scos anul trecut.

Eu prefer un Bogdan Planic, care era căpitan la Vojvodina și era supărat că nu l-au oprit la Steaua Roșie Belgrad, unde a crescut. Bakayoko nu cred că ar avea nicio motivație.

Jonny Otto, la PAOK, a jucat în dreapta cu noi, l-a rupt Cisotti! Fusese la Atletico. Bă, ce motivație ai? Steaua Roșie l-a luat pe Marko Arnautovic și l-ați văzut cum era! Înota! Moses, la 34 de ani, încă mai respiră”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

De-a lungul carierei, Moses a trecut pe la Crystal Palace, Wigan, Chelsea, Liverpool, Stoke Ciity, West Ham, Fenerbahce, Inter Milano, Spartak Moscova și Luton Town.

Și Bakayoko are un CV impresionant: Rennes, Monaco, Chelsea, AC Milan, Napoli, Lorient și PAOK Salonic.