SuperLiga: Fundașul spaniol al lui Dinamo, despre meciul cu Rapid: „Suntem pregătiți să începem că câștigăm puncte”

Jucătorul Antonio Luna a afirmat, joi, că formația sa, Dinamo București, este pregătită să înceapă să câștige puncte în play-off-ul Superligii de fotbal, încă de la meciul cu Rapid, din etapa a treia, programat duminică, pe Arena Națională.

„Este uimitor că jucăm derby-uri des. Noi, fotbaliștii, jucăm fotbal pentru astfel de meciuri, pentru derby-uri, pentru meciuri mari, cu stadionul plin. Pentru noi, este un meci extraordinar, o mare oportunitate de a ne arăta valoarea și cred că suntem pregătiți să începem să luăm puncte în play-off. Cred că putem câștiga oriunde. Ne simțim pregătiți, simțim că putem câștiga, pentru că avem calitate și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a avea șansa să câștigăm acest meci”, a afirmat Luna, potrivit Agerpres.

„În ultimul meci am arătat că suntem pregătiți să câștigăm. Am pierdut meciul în ultimul minut și a fost greu pentru noi, dar am demonstrat că suntem pregătiți să câștigăm. Luptăm în fiecare meci, iar acesta este un nou joc, cu o calitate similară celei din meciul cu FCSB, așa că trebuie să dăm totul pentru a lua punctele. Nu știu cine este favorită, dar, sincer, simt că putem câștiga acest meci. Cu siguranță, și ei cred același lucru. Va fi un derby grozav, un meci deosebit și trebuie să ne arătăm valoarea”, a mai spus fotbalistul.

Fundașul spaniol spune că este pregătit să intre ca titular în derby-ul cu Rapid, echipă despre care a spus că are jucători foarte valoroși.

„Întotdeauna mă aștept să joc, sunt foarte pregătit, mă antrenez din greu în fiecare zi pentru a ajuta echipa. Decizia aparține antrenorului, dar eu mă simt pregătit, mă simt bine și, desigur, pot juca pentru a ajuta echipa cât pot de mult. Fiecare meci este foarte important, pentru că toate echipele au multă calitate. Rapid are mulți jucători valoroși, joacă bine, sunt rapizi pe contraatac, așa că trebuie să fim pregătiți să luăm punctele. Cred că suntem pregătiți, încercăm să câștigăm fiecare meci, jucăm pentru asta și cred că putem reuși”, a adăugat Luna, la centrul stomatologic SyroDent, unul dintre sponsorii echipei dinamoviste.

Echipa Dinamo va întâlni formația Rapid, duminică, de la ora 21:00, într-o partidă din etapa a III-a a play-off-ului Superligii.