SuperLiga: Gafele tot mai dese i-au fost fatale unui titular. Președintele clubului anunță: „I-am transmis că nu mai contăm pe el”

Marius Maldărășanu, în meciul dintre CFR 1907 Cluj și FC Hermannstadt, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daniel Niculae, președintele clubului FC Hermannstadt, a dezvăluit că echipa sibiană nu se va mai baza pe fundașul Vahid Selimovic (28 de ani).

Decizia a fost luată în urma gafelor numeroase comise de stoperul luxemburghez în acest sezon al SuperLigii.

FC Hermannstadt renunță la Vahid Selimovic

„Nu mai contăm pe Selimovic, noi i-am transmis decizia clubului și sperăm să ajungem la o înțelegere pentru o reziliere amiabilă”, a anunțat Niculae, potrivit oradesibiu.ro.

În meciul cu Csikszereda (0-2) din etapa #13, Selimovic a pasat greșit spre propriul portar, iar Eppel (’38) a profitat și a deschis scorul. În prezent, fundașul central este suspendat, după ce a fost eliminat în meciul cu Oțelul (1-3, etapa #15), în minutul 13, pentru că a lovit un adversar cu capul în momentul în care mingea nu se afla în joc.

Luxemburghezul primise un cartonaș roșu și în sezonul precedent, după un fault foarte dur comis asupra lui Hromada.

Măldărășanu: „Selimovic nu are un echilibru din punct de vedere psihic”

După 3-3 cu FCSB, antrenorul Marius Măldărășanu a vorbit despre situația fundașului central din Luxemburg.

„Tot timpul Vaha este provocat, din păcate, nu are un echilibru din punct de vedere psihic și atunci el răspunde provocărilor. Fotbalistic el a fost foarte bine, mai puțin la meciul cu Miercurea Ciuc, acolo a fost singura lui eroare, în rest nu a fost el principalul vinovat la golurile primite. Au venit două greșeli în două meciuri consecutive jucate acasă, din punct de vedere fotbalistic cu Miercurea Ciuc și apoi disciplinar cu Oțelul, e o situație dificilă cu el”, afirmase Măldărășanu.

Selimovic a ajuns la FC Hermannstadt în iulie 2024 și a adunat 36 de meciuri în tricoul echipei din Sibiu, dintre care 14 în acest sezon. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Metz (Franța), Apollon Limassol (Cipru), OFI Creta (Grecia), ND Gorica (Slovenia) și Zeljznicar (Bosnia).