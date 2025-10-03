SuperLiga: Gigi Becali a răbufnit când a aflat cine e arbitru la FCSB – Universitatea Craiova

FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în următoarea etapă din SuperLiga, programată duminică, 5 octombrie. Când a aflat cine arbitrează meciul, Gigi Becali a răbufnit.

Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic au fost delegați să arbitreze meciul de pe Arena Națională. Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a arătat mulțumit de delegarea lui Istvan Kovacs, dar a avut o replică acidă la adresa „centralului” Horațiu Feșnic.

„Kovacs e cel mai bun. Nu mai îmi e teamă de el. Nu e el ăla care să se dea șmecher. Feșnic face arfe de șmecher și după o dă în bară! Înainte, făcea și Kovacs, dar acum nu”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

În actualul sezon de SuperLiga, Horațiu Feșnic a arbitrat-o pe FCSB în derby-ul cu Dinamo, scor 3-4, disputat pe 2 august.

Feșnic a mai fost criricat de Becali. În trecut, patronul FCSB a amenințat că se retrage din fotbal, deoarece s-a considerat dezavantajat de deciziile arbitrului de 35 de ani.

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani… Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit ‘Întuneric’. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate”, spunea Becali în aprilie 2023.