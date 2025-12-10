SuperLiga: Hermannstadt a anunțat noul antrenor al echipei

Clubul Hermannstadt a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu, acesta semnând un contract valabil un sezon şi jumătate.

Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua Bucureşti, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui şi U Cluj. A cucerit campionatul, Cupa României şi Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa naţională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecţionat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).

Dorinel Munteanu şi-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua Bucureşti, U Cluj, Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC şi CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012, reuşind în 2011 să câştige campionatul şi Supercupa României, dar şi în perioada 2021 – 2024, reuşind să-i readucă pe gălăţeni din Liga 3 în Superligă şi într-o finală de Cupa României.

Hermannstadt s-a despărţit în urmă cu aproape o săptămână de tehnicianul Marius Măldărăşanu.