SuperLiga: Ianis Zicu, discurs dur după eșecul cu Hermannstadt. „Trebuie luate măsuri”

După Hermannstadt – Farul 1-0, Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a vorbit despre înfrângerea echipei sale.

Farul a pierdut partida de la Sibiu, scor 0-1, în ultimul meci al etapei #7 din SuperLiga. În urma acestui rezultat, constănțenii au ajuns la cea de-a treia înfrângere consecutivă în campionat.

Tehnicianul formației constănțene a vorbit despre jocul prestat despre elevii săi, relatează GOLAZO.ro.

„Discutăm non-stop de primele minute și primim gol în minutul 11, în singurul moment în care au ajuns la poartă. Când primești gol așa e greu să te mai ridici.

Ne-am asumat riscuri mari, am avut șanse să egalăm, dar din păcate plecăm fără niciun punct de aici. După un început bun a urmat această serie care nu ne face cinste, trei înfrângeri în ultimele trei meciuri.

Avem câteva zile să ne punem pe linia de plutire. Dacă nu se va întâmpla asta, cu siguranță trebuie să luăm măsuri”, a declarat Ianis Zicu, la Prima Sport.