SuperLiga: Jucătorul dorit de FCSB, găsit vinovat pentru golul marcat de Dinamo. „Nu ai cum să pleci de acolo”

Marius Baciu a analizat golul marcat de Dinamo în egalul cu FC Argeş, scor 1-1, şi a numit jucătorul a cărui greşeală a fost decisivă, scrie Prima Sport.

FC Argeş şi Dinamo au încheiat la egalitate partida din etapa cu numărul 14 din SuperLigă. Alexandru Musi a reuşit să introducă mingea în poarta apărată de Lazar în minutul cinci, însă golul a fost anulat pe motiv de offsie.

„Câinii” au reuşit să deschidă scorul 30 de minute mai târziu. Boateng s-a desprins perfect de apărarea adversă şi a reluat cu capul mingea venită din corner. Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, a restabili egalitatea în minutul 40 şi a stabilit scorul final al partidei.

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Marius Baciu a analizat golul marcat de Dinamo. Fostul fundaş nu îl consideră vinovat pe Sierra, jucătorul de lângă care Boateng a marcat, ci pe Tudose.

„Să ne uităm la fază. Acolo e zona de fundaş central. Dacă ne uităm la Tudose, aia e zona lui. Eu îl văd liber acolo. Nu ai cum să pleci de acolo sau să nu dai cu capul. El poate să facă blocaj. Pe mine nu mă interesează Sierra. Acolo Tudose trebuie să sară. Părerea mea e că, atunci când pui un jucător mai scund la blocaj, îl pui la blocaj ca să nu sară.

Bogdan Andone a procedat foarte bine ca strategie: să facă blocaj un jucător mai scund la unul dintre jucătorii buni şi să laşi jucătorul foarte bun de cap liber, să atace zona. Doar că fundaşul central nu sare. Zona de acolo e mixtă. Sierra încearcă să-l blocheze, dar acolo trebuie să sară fundaşul central”, a declarat Marius Baciu pentru Prima Sport.