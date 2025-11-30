SuperLiga: Leo Grozavu, nervos după victoria cu Unirea Slobozia: „Pumnul în gură, așa e la noi!”

Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, l-a criticat pe arbitrul Szabolcs Kovacs, care a sancționat șase dintre jucătorii săi în meciul câștigat împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 18-a din SuperLiga.

Jucătorii de la FC Botoșani care au primit „galbene” au fost: Miron, Dumiter, Ongenda, Diaw, Bordeianu și Petro. Ultimii trei vor rata meciul cu Rapid din runda următoare, fiind suspendați pentru cumul de cartonașe.

Leo Grozavu a răbufnit după ce FC Botoșani a încasat 6 cartonașe galbene

„Am luat șase cartonașe, la fiecare fault s-a dat cartonaș. Eu nu pot să zic nimic de pe bancă, nu înțeleg de ce. Am respect. Pumnul în gură, taci din gură, ce să faci. Tac din gură, că așa e la noi.

Am făcut o partidă bună, perfectă din punct de vedere defensiv. Asta nu înseamnă că nu e o echipă bună, îmi pare rău pentru Slobozia, dar ăsta e fotbalul. Mă bucur pentru jucătorii mei.

Au fost foarte multe momente în care parcă cineva avea ceva cu noi. Se știe că urmează un meci foarte greu pentru noi, avem patru suspendați. Mai aveau un pic și mă suspendau și pe mine. Euforia după un succes ar fi trebuit să fie mai mare, dar nu pot. Să primim atâtea cartonașe galbene, când noi nu suntem o echipă așa agresivă.

Mai sunt multe etape, am obținut o victorie importantă. E bine că am făcut-o astăzi, ne așteaptă meciuri grele. Ne dorim să adunăm puncte la fiecare joc, apoi vom vedea cât de departe o să mergem”, a spus Leo Grozavu, citat de digisport.ro.

Întrebat dacă Sebastian Mailat, marcatorul unicului gol din meciul de la Clinceni, suferă pentru că nu a fost convocat la echipa națională a României, în ciuda prestațiilor sale foarte bune, Grozavu a afirmat: „Nu e treaba mea, nu am cum să vă spun ce simte Mailat. Din exterior, eu îl văd ca pe un jucător care trebuie să marcheze, să joace pentru echipă și dacă va fi o convocare va fi bine pentru el. Dacă nu va fi, el trebuie să-și facă treaba în continuare”.

Grație acestui succesului din etapa #18, al zecelea din acest sezon, FC Botoșani a acumulat 36 de puncte și a urcat pe locul 2 în clasament, poziție pe care începuse etapa.