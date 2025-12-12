SuperLiga: Mai poate CFR Cluj să ajungă în play-off? Răspunsul lui Daniel Pancu după succesul cu Csikszereda

Antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei CFR Cluj de a ajunge în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută în fața celor de la Csikszereda, scor 3-1, în etapa a 20-a.

Meciul cu trupa din Miercurea Ciuc a fost primul pentru Pancu după obținerea licenței PRO. Cele trei goluri marcate de Andrei Cordea au adus trei puncte grație cărora CFR Cluj s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de UTA Arad, echipa de pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Daniel Pancu nu renunță la play-off: „Putem să visăm”

„Am avut emoții, lucrurile au mers perfect până la 2-0, după din păcate, ca și în viață, un lucru care e ușor de pierdut e încrederea. Putea să ne coste. Adversarul a avut un șut de pe zonă centrală, am pierdut încrederea de nici un fault nu am mai putut să scoatem.

I-am lăsat să vină peste noi, Ceara a avut o ocazie foarte bună. L-am analizat foarte bine, e un jucător interesant, ar putea juca la o echipă mai bună. Am pierdut încrederea. Și Louis și Matei vor fi suspendași la Botoșani. Asta e a treia victorie pentru mine aici.

Încercăm să câștigăm toate meciurile. Putem să visăm, din visat nu ne poate opri nimeni. Vom vedea din ianuarie ce va fi. Când ai multe puncte de recuperat, joci sub presiune și presiune nu duce la nimic bun. Nu cedăm. Nu capitulăm.

Cine spune că e ușor? Sunt aproximativ 20 de jucători de aceeași valoare, cred că am impus câteva reguli simple și nu am avut probleme, poate doar unul sau doi jucători”, a spus Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Căpitanul Mario Camora susține că principalul obiectiv pentru echipa ardeleană este câștigarea Cupei României.

„Noi trebuie să ne gândim de la meci la meci. E greu să ajungem la play-off, dar cât mai sunt șanse, trebuie să credem. Normal că e frustrant, dar trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte. Cel mai important obiectiv în acest moment este Cupa României”, a declarat Camora, potrivit sursei citate.

În ultimul meci din 2025, CFR Cluj se va duela cu FC Botoșani, în deplasare, pe 19 decembrie, de la ora 20:00.