SuperLiga: Marcatorul lui Dinamo a declarat obiectivul echipei, după remiza de la Botoșani

Dinamo București a bifat o remiză pe terenul lui FC Botoșani, luni seară, scor 1-1, și este pe poziția a 4-a în acest moment, cu 31 de puncte. Gazdele încheie etapa pe locul al 2-lea, cu 33 de puncte, deasupra Universității Craiova (32 p), dar sub Rapid (35 p).

Golul lui Dinamo a fost marcat de fundașul Raul Opruț.

„A fost un gol norocos, trebuie să recunosc, dar mă bucur pentru această reușită. E un rezultat nedrept. Am fost echipa mai bună. Am arătat ca o echipă care vrea să câștige titlul! Chiar am făcut un meci bun! Am avut ocaziile mai clare. Pe final, în ultimele 5-10 minute, am avut niște tranziții contra noastră și au avut ceva situații de a marca, dar nu au fost ocazii periculoase”, a declarat Raul Opruț la flash-interviu, potrivit Digisport.ro.

Opruț a spus că el și colegii săi de la Dinamo își doresc să câștige titlul.

„Per total, sunt două puncte pierdute, decât un punct câștigat! Ne-a lipsit încă un gol. Am fost agresivi, am practicat un fotbal bun și am avut ocaziile mai clare. Secretul este că am rămas nucleul de anul trecut și care a dus echipa în play-off. Avem un staff foarte bun și avem niște condiții foarte bune create de conducere, pentru a face performanță. Ne antrenăm foarte, foarte mult și punem osul. Vrem să câștigăm titlul! Dacă nu vom reuși să câștigăm titlul, măcar să ne luptăm la cupele europene!”, a mai declarat fundașul.

