SuperLiga: Marian Aioani își forțează plecarea de la Rapid. Cine ar putea ajunge în schimb în Giulești

Marian Aioani, portar al Rapidului, a pierdut postul de titular în favoarea lui Franz Stolz și vrea să plece, însă nu există oferte concrete pentru el. Pentru a acoperi postul, giuleștenii îl au ca rezervă pe veteranul Florin Niță (38 de ani), fost campion cu FCSB și „Fotbalistul român al anului” în 2021, liber de contract după despărțirea de Damac, relatează vineri GSP.ro.

Marian Aioani (25 de ani) a semnat în ianuarie 2024 un contract cu Rapid, însă, odată cu venirea lui Costel Gâlcă la echipă, portarul a pierdut locul de titular în fața austriacului Franz Stolz.

Când l-a adus de la Farul, Rapid a plătit 400.000 de euro, iar echipa lui Gică Hagi și-a păstrat și 15% dintr-un eventual viitor transfer. Aioani a fost doar rezervă neutilizată de la începutul acestui sezon.

Nemulțumit de noul său statut, Marian Aioani a început „negocierile” în culise cu oficialii giuleșteni pentru o eventuală plecare. „Doar pe bani, altfel e exclus”, a transmis impresarul său după discuțiile cu șefii Rapidului.

Gazeta Sporturilor a scris zilele trecute că Aioani insistă să plece cât mai repede, însă în acest moment nu există oferte concrete pe numele său.

În cazul în care Aioani ar pleca, iar giuleștenii i-ar îndeplini dorința, oficialii din Giulești ar trebui să aducă rapid un alt portar, deoarece ar rămâne să se bazeze doar pe Adrian Briciu (18 ani).

Pe lista giuleștenilor apare, ca variantă de transfer, un veteran al postului de portar, fost campion al României cu FCSB și om de bază în trecut pentru echipa națională: Florin Niță (38 de ani), liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Damac. A fost la un pas să semneze o nouă prelungire, dar negocierile au picat, scrie GSP.ro.