SuperLiga: Marius Șumudică a anunțat decizia luată de Rapid în privința lui Clinton N’Jie: „Are atitudine, dar degeaba”

Marius Șumudică, antrenorul echipei Rapid București, a anunțat că atacantul camerunez Clinton N’Jie (31 de ani) va părăsi gruparea giuleșteană în această vară.

Tehnicianul a insistat în toamna trecută pentru aducerea fotbalistului care a mai jucat pentru Lyon, Tottenham, Marseille, Dinamo Moscova și Sivasspor, însă acesta nu a reușit să se impună în Giulești.

Marius Șumudică, despre Clinton N’Jie: „Nu există varianta să continue și din vară la Rapid”

Șumudică a explicat că N’Jie a fost afectat de faptul că a ratat două perioade de cantonament.

„Clinton N’Jie are atitudine, dar degeaba. Lumea i-au pus deja ştampila lui N’Jie. […] Eu înţeleg că el a pierdut două pregătiri, cea din vară şi iarnă, dar acest jucător a jucat la Tottenham, a jucat la Lyon şi la Marseille, era golgheterul Franţei. Are 31 de ani, nu este în formă maximă, dar nu e uşor să pierzi două pregătiri.

Ca şi calitate, ca şi efort îşi doreşte foarte mult. Mi-a fost frică să nu facă penalty cu Dinamo, la ultima fază a strâns foarte bine şi recuperează mingea în diagonală. Este un jucător de care te poţi folosi şi de grup este privit cu foarte mult respect. Din câte ştiu eu, nu există varianta să continue şi din vară la Rapid.

Încercam acum ceva timp să vorbesc cu el, credeam că e nefericit, vedeam că e supărat, a încercat singur săracul. A cheltuit o grămadă de bani în vară, a plătit de nu ştiu câte ori taxele ca să vină după noi în Dubai şi nu reuşea să-şi ia viză datorită relaţiilor dintre Camerun şi Emiratele Arabe.

Ne-am interesat şi noi dacă a făcut ceva, dacă avea o amendă de plătit, dar nu, pur şi simplu i-a fost refuzată viza. Atât timp cât nu te pregăteşti în vară, vii după 5 luni de zile şi e greu. La Sivasspor a refuzat să mai joace, nici acum nu şi-a primit banii şi are de primit banii de la FIFA. Nu a mai vrut să se ducă în Turcia”, a declarat Șumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică, surprins de Clinton N’Jie: „Eu am nevoie de bani?”

N’Jie a marcat 2 goluri în 12 meciuri jucate pentru Rapid, iar Șumudică crede că atacantul camerunez ar fi avut cifre mai bune dacă ar fi reușit să se pregătească la fel precum ceilalți jucători.

„L-am întrebat la un moment dat ‘Tu eşti supărat? Se întâmplă ceva, nu ţi-a plătit Rapidul banii?’ şi mi-a spus ‘Eu? Păi ce, eu am nevoie de bani?’ Pe cuvântul meu de onoare că aşa a spus.

Eu l-am adus pe un salariu decent pentru România. E adevărat că nu a livrat cât ar fi trebuit să livreze, dar acestea sunt problemele care s-au ivit… Să nu faci pregătire, să intri într-un ciclu săptămânal şi e foarte greu să ajungi la nivel cu restul jucătorilor.

Jucătorii de genul, pe care s-au plătit 17-18 milioane de euro, sunt foarte greu de daţi deoparte. L-am dat o săptămână, dar nu poţi să recuperezi, îţi trebuie contact şi trebuie să intri cu grupul. Degeaba alergi prin parc şi faci scări, tu ai nevoie de contact, de minge şi de situaţiile inedite cu care te întâlneşti în timpul unui antrenament. A pierdut, din păcate pentru el, lucrurile acestea.

Eram ferm convins că îl pun pe linia de plutire, dar uite cum arată echipa după Dubai. Noi doar în meciul cu FC Hermannstadt am fost sub aşteptări, în rest am jucat foarte bine după pregătirea fizică pe care am făcut-o”, a mai spus antrenorul Rapidului.