SuperLiga: Mesajul lui Zeljko Kopic, înaintea meciului cu Universitatea Craiova / Ce spune despre varianta de a prelua naționala României

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că meciul cu Universitatea Craiova a fost întotdeauna un derby, mai ales acum, când ambele formații traversează o perioadă bună.

„Încă un meci important, cu un adversar bun, cu un teren bun, un stadion la fel. Echipa mea este într-o formă bună. Am analizat ultimul meci împotriva celor de la Farul și am văzut momente în care am fost cu adevărat buni, dar au fost și momente în care nu am jucat bine. Împotriva Craiovei întotdeauna este un derby, mai ales când ambele echipele traversează un moment bun. Craiova se descurcă foarte bine în Superliga și în Europa, și respect tot ceea ce au făcut în acest sezon. Depinde doar de noi să pregătim bine meciul și să mergem acolo să jucăm cu încrederea, cu personalitate și să dăm totul din nou pe teren. Mă aștept la un meci foarte intens, cu multă energie. Ei au calitate individuală, au o structură bună, o formă bună și nu este întâmplător că în acest moment sunt cea mai bună echipă din campionat. Au o anumită stabilitate în defensivă, dar și anumite puncte slabe, ca orice echipă, pe care vom încerca să le fructificăm pentru a avea ocaziile noastre”, a declarat Kopic, potrivit Agerpres.

„Știm că sezonul este lung, abia au trecut 10 meciuri. Suntem din nou acolo unde ne propunem, vrem să fim în primele șase în sezonul regulat al sezonului, să ajungem în play-off și după aceea să vedem ce putem realiza în acest sezon. Dar pentru noi este important să avem un fotbal bun, să câștigăm puncte. Am încredere în jucătorii care vor evolua cu Craiova, ne-am recuperat bine după ultimul meci, chiar dacă nu am avut prea mult timp să pregătim această partidă, dar ăsta este fotbalul. Trebuie să jucăm în stilul nostru, nu să protejăm rezultatul”, a completat antrenorul.

Ce spune Kopic despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu

Tehnicianul croat a exclus posibilitatea să accepte în viitorul apropiat o eventuală ofertă de a deveni selecționerul echipei naționale de fotbal a României, considerând că sunt destui antrenori români care pot îndeplini acest rol în cazul în care renunță Mircea Lucescu.

„Nu mă gândesc la posibilitatea de a deveni selecționer al României. În primul rând pentru că acolo este Mircea Lucescu, pentru care am un respect deosebit și sunt sigur că va găsi o soluție pentru a ieși din această situație care nu este atât de bună în acest moment, dar are suficientă experiență. Sunt un mare fan al echipei naționale a României și vreau ca ei să aibă succes. Și dacă se va schimba ceva, în opinia mea România are destui antrenori foarte, foarte buni care pot ocupa această poziție. Este vorba de echipa națională a României și este ceva special, sunt mulți antrenori români care merită în viitor acest rol. Eu cred că echipa națională va găsi o modalitate să se poată califica la Cupa Mondială”, a mai spus Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, pe stadionul „Ion Oblemenco”, formația Universitatea Craiova , într-un meci din cadrul etapei a 11-a a Superligii.