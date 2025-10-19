SuperLiga: Metaloglobus a băgat frica în Universitatea Craiova, după victoria cu FCSB: „Noi avem în ADN să fim superficiali”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, i-a avertizat pe elevii lui Mirel Rădoi în privința meciului cu Metaloglobus din etapa următoare SuperLigii, după ce ultima clasată a învins campioana FCSB.

Gruparea din Bănie va mai juca în turul sezonului regulat cu Metaloglobus și cu Rapid, iar Cârțu susține că se teme mai tare de nou-promovată decât de rivala din play-off.

„Nu mă așteptam niciodată. Nu m-am uitat la tot meciul, pentru că era în paralel cu partida Interului cu Roma. Nu mă interesează ce au făcut ei, pe mine mă interesează situația noastră. Eu sunt bucuros că am bătut cu 3-1 (n.r. cu Unirea Slobozia). De vreo 4 meciuri jucăm bine și nu scoatem rezultate, nici nu mai contează cum am jucat acum. Ne-a interesat să câștigăm punctele. Suntem back in business. Cam de la partida cu Bașakșehir a început declinul nostru.

Sunt meciurile astea cu Metaloglobus și Rapid și apoi se încheie turul. Mie îmi e mai frică de Metaloglobus decât de Rapid. Spuneam asta înainte de meciul lor cu FCSB. Avem noi asta în ADN, să fim superficiali. Ne trebuie concentrare maximă, mai ales că avem ca obiectiv campionatul”, a declarat Cârțu, potrivit fanatik.ro.

Sorin Cârțu: „Sunt sigur că FCSB și CFR Cluj vor intra în play-off”

Deși FCSB și CFR Cluj se află pe locurile 12 și 11 în ierarhie, Cârțu e sigur că acestea vor reuși să termine primele 30 de etape în primele 6 locuri, de play-off.

„Eu nu cred că nu vor rezolva treaba. Măcar una dintre ele va intra. Recuperează, mai e timp. Nu ar fi avantaj numai pentru noi dacă n-ar recupera, ar fi și pentru celelalte. Lupta pentru campionat, e lupta pentru campionat. Alta e să n-ai FCSB și CFR Cluj, dar sunt sigur că vor intra, ține minte ce-ți spun. Au potențial și au posibilitatea să recupereze”, a mai spus oficialul oltenilor.

Universitatea Craiova se află pe locul 2 în SuperLiga, cu 27 de puncte după 13 etape.