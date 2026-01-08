SuperLiga: Metaloglobus a împrumutat un jucător de la Sepsi

Metaloglobus speră să evite retrogradarea, iar pentru asta încearcă să-i îmbunătăţească lotul lui Mihai Teja, scrie Prima Sport.

Nou-promovata este ultima în Superligă, cu 11 puncte după 21 de etape, la două distanţă de Hermannstadt şi cinci de Csikszereda. Totuşi, înjumătăţirea punctelor după ce sezonul regulat va ajunge la sfârşit va fi în favoarea bucureştenilor.

În plus, şefii clubului au început deja să lucreze la lotul de jucători, iar ultimul transferat de Metaloglobus este Giovani Ghimfuş, anunţă jurnalistul Emanuel Roşu. ”Verzii” au ajuns la un acord cu Sepsi pentru împrumutul jucătorului până la finalul sezonului în curs.

Crescut de Concordia Chiajna, Ghimfuş a făcut pasul la Sf.Gheorghe când echipa se afla în prima ligă, însă a bifat doar două apariţii în tricoul covăsnenilor în sezonul în care aceştia au retrogradat.

În această ediţie a fost pe teren de 12 ori, fără să-şi treacă numele pe lista marcatorilor.