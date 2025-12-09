SuperLiga: Metaloglobus are doi jucători în echipa ideală a etapei a 19-a. Bogdan Andone, antrenorul rundei

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei #19 din SuperLiga, cel mai bun „unsprezece” și antrenorul rundei.

Nou-promovatele Metaloglobus (2-1 cu Farul) și FC Argeș (2-0 cu Csikszereda) au impresionat într-o rundă în care s-a disputat și derby-ul FCSB – Dinamo, scor 0-0.

Iată cum arată echipa ideală a rundei, publicată pe site-ul lpf.ro:

PORTAR

Ottó Hindrich (CFR 1907 Cluj) – A avut 10 intervenții, dintre care cel puțin patru de-a dreptul spectaculoase!

FUNDAŞI

Flavius Iacob (UTA Arad) – A făcut foarte bine faza defensivă. A recuperat patru mingi și a câștigat șapte dintre cele nouă dueluri la sol în care a fost implicat.

Andrei Miron (FC Botoșani) – Botoșănenii au bifat al nouălea meci fără gol încasat, iar asta i se datorează și căpitanului, care a dirijat excelent defensiva.

Nikita Stoinov (Dinamo) – Din nou, tânărul fundaș dinamovist prinde ,,Echipa etapei”. A avut o prestație fără greșeală în centrul defensivei roș-albilor bucureșteni.

Conrado Holz (Oțelul Galați) – A marcat și a deschis drumul gălățenilor spre o victorie categorică.

MIJLOCAŞI

Alin Roman (UTA Arad) – Intrat pe teren pentru ultima jumătate de oră, a marcat direct din lovitură liberă, golul său ducându-i pe arădeni pe loc de play-off.

Damià Sabater (FC Metaloglobus București) – A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de gruparea bucureșteană.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – A înscris primul său gol în tricoul studenților olteni.

Yassine Zakir (FC Metaloglobus București) – A înscris o dublă pentru a doua victorie izbutită de echipa sa în SuperLigă.

ATACANŢI

Paulinho (Oțelul Galați) – Se dovedește a fi un transfer reușit. Gol și pasă de gol. În total, are opt contribuții ofensive în sezonul curent.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – A înscris de trei ori și devine un candidat important în lupta pentru titlul de golgheter.

ANTRENORUL ETAPEI

Bogdan Andone (FC Argeș) – Un joc lăudabil și o etapă perfectă pentru piteșteni, care s-au apropiat la doar două puncte de podium.