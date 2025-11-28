SuperLiga: Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu starurile FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa și Denis Alibec, scrie GOLAZO.ro.

Alibec s-a operat înainte de partida cu Steaua Roșie, 0-1, din etapa 5 din Europa League și nu a putut face deplasarea la Belgrad.

În ceea ce-l privește pe Joyskim Dawa, fundașul de la FCSB s-a accidentat în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale în preliminariile CM 2026.

Oficialul de la FCSB a anunțat că, cel mai probabil, Joyskim Dawa va reveni în luna ianuarie a anului viitor.

În ceea ce privește situația lui Denis Alibec, Mihai Stoica a spus că nu crede că va mai juca în luna decembrie.

„Are o perioadă de pauză și după aia trebuie să înceapă să se antreneze, dar ca să-și recapete forma sportivă pentru a putea juca, m-aș mira”, a explicat oficialul roș-albaștrilor.