SuperLiga: Mihai Stoica anunță că FCSB a început deja negocierile: „Vom fi mai puternici, clar!”. Surpriza pregătită de oficialul campioanei

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a dezvăluit că își dorește să transfere trei jucători în această iarnă, iar primele oferte au fost deja făcute.

Patronul Gigi Becali a anunțat că este dispus să investească 5-6 milioane de euro în următoarea perioadă de mercato, iar MM Stoica a venit cu mai multe detalii. Oficialul campioanei spune că va încerca să mai aducă și o persoană în departamentul de scouting al clubului.

Mihai Stoica: „Pretențiile lor salariale sunt foarte mari, dar urmează să mai coborâm o treaptă”

„Gigi Becali cred că vrea 5 (n.r. jucători), eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.

Am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor salariale sunt foarte mari. Nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă. Vom fi mai puternici, clar.

Urmează o perioadă grea și probabil că va urma o perioadă grea și pentru noi, cei care trebuie să ne ocupăm să găsim jucători. În ianuarie trebuie să plecăm în cantonament, plecăm pe 4 ianuarie. Campionatul se reia în weekend-ul 17-18 ianuarie. Căutăm acum.

De mâine (n.r. – 17 noiembrie) Cernat intră în pâine, s-ar putea să mai am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. Nu are cum să se afle pentru că știu doar eu și persoana respectivă. Să ne ajute în scouting. Este o persoană în care am mare încredere”, a spus Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB ocupă locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 20 de puncte după 16 etape, la cinci lungimi în spatele celor de la Farul Constanța, aflați pe ultimul loc de play-off.