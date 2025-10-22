SuperLiga: Mihai Stoica anunță ce obiectiv are FCSB în acest sezon: „Am fost pe Everest, acum suntem în Groapa Marianelor”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a vorbit despre obiectivul campioanei en-titre a României, după rezultatele sub așteptări înregistrate în primele 13 etape.

FCSB a acumulat doar 13 puncte și se află pe locul 12, la 15 puncte în spatele liderului FC Botoșani și cu șase puncte sub Oțelul Galați, echipa de pe 6, ultima poziție care asigură prezența în play-off.

Mihai Stoica, despre obiectivul FCSB: „Să ajungem în cupele europene”

„La noi, în momentul ăsta, obiectivul e să ajungem în cupele europene, că ar fi primul an din 2003 încoace când n-am fi în cupele europene. Sigur e un record, în afara cluburilor mari care sunt invitate permanent. Noi suntem singura echipă care an de an jucăm în cupele europene.

E foarte posibil, dacă termini în play-out pe primul loc, dacă joci baraj, să ai şanse mai mari să joci în cupele europene… Dacă termini pe cinci sau şase eşti degeaba, dar şi locul al patrulea poate fi degeaba (n.r. – în play-off).

Normal că ne dorim să jucăm în play-off, dar când te bat Metaloglobus, Piteşti, Slobozia, Farul, când nu câştigi cu Sibiul acasă, când nu câştigi la Csikszereda, înseamnă că ai probleme mari”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

„Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău”

Managerul general al celor de la FCSB a comparat situația din acest sezon cu cea din cel precedent, când echipa ajungea până în optimile Europa League.

„Este o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială, că am condus Csikzereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct. La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ.

Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul şi să fii şi condus e jenant.

Ne prezentăm toţi scuzele suporterilor şi tuturor care şi-au făcut nervi uitându-se la meci (n.r. 1-2 cu Metaloglobus). Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău”, a mai spus oficialul campioanei en-titre din SuperLiga.

În etapa a 14-a, FCSB va primi vizita echipei UTA Arad, duminică, de la ora 20:30.