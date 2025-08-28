SuperLiga: Modificări în programul etapei a 9-a. Zilele meciurilor Universitatea Craiova – Farul și Metaloglobus – CFR Cluj, inversate
Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorul de drepturi tv au operat modificări în programul etapei a 9-a a Superligii, scrie news.ro.
Iniţial, partida Universitatea Craiova – Farul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21:30, iar meciul Metaloglobus – CFR Cluj era programat duminică, 14 septembrie, la ora 18:00.
După modificări, Metaloglobus – CFR Cluj va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, iar Universitatea Craiova – Farul se va disputa duminică, 14 septembrie.
Programul etapei #9 din SuperLiga
Vineri, 12 septembrie
- Ora 21:00 Universitatea Cluj – FC Rapid
Sâmbătă, 13 septembrie
- Ora 16:00 UTA Arad – FC Argeş
- Ora 21:30 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj
Duminică, 14 septembrie
- Ora 15:45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani
- Ora 18:00 Universitatea Craiova – Farul Constanţa
- Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Luni, 15 septembrie
- Ora 18:00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
- Ora 21:00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti
Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport şi Digi Sport.
INTERVIURILE HotNews.ro