SuperLiga: Modificări în programul etapei a 9-a. Zilele meciurilor Universitatea Craiova – Farul și Metaloglobus – CFR Cluj, inversate

Fotografie ilustrativă: Suporterii craioveni își încurajează favoriții la meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, contând pentru Superliga, desfășurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, pe 18 iulie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorul de drepturi tv au operat modificări în programul etapei a 9-a a Superligii, scrie news.ro.

Iniţial, partida Universitatea Craiova – Farul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21:30, iar meciul Metaloglobus – CFR Cluj era programat duminică, 14 septembrie, la ora 18:00.

După modificări, Metaloglobus – CFR Cluj va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, iar Universitatea Craiova – Farul se va disputa duminică, 14 septembrie.

Programul etapei #9 din SuperLiga

Vineri, 12 septembrie

Ora 21:00 Universitatea Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16:00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21:30 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Duminică, 14 septembrie

Ora 15:45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18:00 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18:00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21:00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti

Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport şi Digi Sport.