SuperLiga: Narcis Ilaş a primit un diagnostic dur după ce a fost scos pe targă și dus la spital înainte ca meciul FC Botoşani – FC Hermannstadt să se termine
Fundașul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat luni seară de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, în Superliga, scrie News.ro.
Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15, fiind transportat pe targă, şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.
Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „ruptură de ligament colateral intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.
El va fi indisponibil aproximativ trei luni.
Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.
