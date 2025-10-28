SuperLiga: Narcis Ilaş a primit un diagnostic dur după ce a fost scos pe targă și dus la spital înainte ca meciul FC Botoşani – FC Hermannstadt să se termine

Fundașul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat luni seară de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, în Superliga, scrie News.ro.

Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15, fiind transportat pe targă, şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.

Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „ruptură de ligament colateral intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.

El va fi indisponibil aproximativ trei luni.

Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.